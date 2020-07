Politique et corruption à l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Bien qu’un seul décès soit un décès de trop, par rapport aux prévisions alarmistes de cette organisation professionnelle qui ont été imposées à tous les ministères de la santé du monde entier, on pourrait dire que la pandémie virale H1N1, version 2009, n’a jusqu’à présent pas produit beaucoup plus qu’une souris.

Mais quel spectacle fabuleux pour les médias!

Quelle panique brillamment organisée!

Combien de millions d’euros dépensés, et surtout, quelles rumeurs inquiétantes sur les risques sanitaires liés cette fois à la vaccination, qui pourraient même ne pas marcher!

Ainsi est née une psychose qui aurait pu faire la une des journaux même d’une menace beaucoup plus palpable, beaucoup plus meurtrière et avec des effets qui ont déjà été ressentis jusqu’aux os par une grande partie de la population mondiale: les effets climatiques de la pollution et du chemin de vie engendrée par l’idéologie qui prévaut actuellement, celle du capitalisme extrême et injuste, «déréglementée» comme on l’appelle dans la phraséologie sobre de ses maîtres voleurs bien nantis.

Pendant ce temps, les médias, ignorant un instant ses célébrités et ses matchs de football, ont choisi de concentrer les projecteurs – et donc le regard du mouton spectateur – sur les représentants, experts et porte-parole de cette organisation, l’OMS. Jusqu’à cette année, son existence a pu être une nouvelle pour certaines personnes, mais maintenant son importance est évidente.

On nous a montré des gens au visage sérieux et à l’air professionnel, du genre à qui les mortels ordinaires ont tendance à attribuer une véritable compétence et une intégrité évidente.

Leur héraut, élevé par certains au rang de héros, s’appelle Margaret Chan. Si ses manières ne suscitent pas beaucoup de sympathie, son curriculum vitae parle de lui-même .